Etimesgut Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme. Erdal Beşikcioğlu dahil 55 kişi adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalar arasında yer alıyor.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin “zimmet” suçundan soruşturma başlatmıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu , soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını açıklamıştı.

Belediyeye yönelik siyasi bir operasyon durumu olmadığını ifade eden Beşikcioğlu “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.’de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır.” demişti.

ERDAL BEŞİKCİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikcioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Ankaralı olan Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikcioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.

İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olan Beşikcioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı.

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlayan Beşikcioğlu, 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Pek çok dizi projesiyle adından söz ettiren Beşikcioğlu, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

31 MART SEÇİMLERİNDE BAŞKAN OLDU

Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı CHP , Beşikcioğlu'nu aday göstermişti.

Beşikcioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan birinci çıktı.

Beşikcioğlu, 202 bin 853 oy ile yüzde 56,58'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy alarak yüzde 32,62'de kaldı ve yarışta 2'nci sırada yer aldı.