Etimesgut'ta ezan tartışması: Valilik tahkikat başlattı

Etimesgut'ta bulunan mescitte namaz kılmak isteyen vatandaşlar, diğer camilerde ezan okunurken mescitte ezan okunmadığını farketti.

İddiaya göre, Etimesgut Belediyesi çevrede bulunan kreşlerdeki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle söz konusu kararı aldı.

Ancak belediye kaynakları söz konusu iddiayı yalanladı. Mescitte ezan okunmamasının ses sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığı vurgulandı.

VALİLİK TAHKİKAT BAŞLATTI



Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Etimesgut Belediyesi'ne bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutul-madığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır" denildi.

