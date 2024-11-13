"Etki ajanlığı" olarak bilinen düzenleme geri çekildi

Haber: Uğraş Bingöl

Uzun süredir tartışmaların odağında olan, muhalefetin "etki ajanlığı" olarak tanımladığı casusluk suçunda cezayı artıracak düzenleme geri çekildi.



Düzenleme, devletin güvenliği veya yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlere, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu.

DÜZENLEME YENİDEN GENEL KURUL'A GELİR Mİ?

Düzenleme Noterlik Yasa Teklifi'nden çıkarıldı ancak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bu konuda ilerleyen dönemde yeni adım atılacağını söyledi.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise “CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. Gelin çözüm önerilerinizi getirin dedik. Önümüzdeki hafta bürokrasiyi de çağıracağız. Yeniden bu düzenlemeyi konuşacağız. Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz." ifadesini kullandı.



KİM NEDEN KARŞI ÇIKIYORDU?



Muhalefet ve basın meslek örgütleri, düzenlemeyi muğlak ifadeler içerdiği için "cadı avına" dönüşebileceği eleştirilerini yapıyordu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de düzenlemeyi "muhalefete sopa" olarak değerlendirmişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da teklife tepki göstermişti.



AK Parti ise düzenlemeyi yeni dönem casuslukla mücadele için önemli olduğunu sıklıkla dile getiriyordu.