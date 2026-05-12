Etkin pişmanlık başvuru yapmıştı. Muhittin Böcek'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi . Gökhan Böcek, verdiği ifadede babasının yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Veli Ağbaba üzerinden 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü. Muhittin Böcek ise bu ifadenin doğru olduğunu savunarak oğluna bu konuyla ilgili gerekenin yapılmasına yönelik talimat verdiğini iddia etti.

“GENEL MERKEZİN MADDİ VE MANEVİ TALEPLERİ OLABİLİR”

Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığını bir toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan Böcek'e söylemde bulunduğunu ileri sürerek ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak ‘Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun’ şeklinde bir söylemi olmuştu. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü. Bu toplantı gerçekleştikten sonra Antalya’ya geldikten sonra Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığım görüşmede kendisine ‘Parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir çünkü ben sahada olacağım’ şeklinde söylemlerle ilettim.”

"ÖZEL'İN TALEBİYLE AĞBABA 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olduğunu, “Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek ‘Baba benden Özgür Özel’in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiği' şeklinde söylemesi üzerine ben oğluma ‘Sen gereğini yap’ dedim.” sözleriyle bir kez daha savundu.

VELİ AĞBABA İDDİALARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise bu iddiaların ardından suç duyurusunda bulundu. Ağbaba, "Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm.” demişti.

“ADAYLIĞIMIN GEÇ AÇIKLANMASININ PARASAL MENFAATLE İLGİSİ YOK”

İfadesinde adaylığının geç açıklanmasına da değinen Böcek, bunun herhangi bir parasal menfaatle ilgisi olmadığını ileri sürdü. Böcek, gecikmenin DEM Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarma ihtimali ve CHP yönetiminin bu konuda yapacağı görüşmelerden kaynaklandığını savunarak, "Adaylığımın geç açıklanmasının başkaca bir gerekçesi bulunmuyordu." dedi.