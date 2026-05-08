Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek'ten "Babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim" iddiası
08.05.2026 18:53
Son Güncelleme: 08.05.2026 19:12
Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Gökhan Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP genel merkezine götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini iddia etti. Ağbaba'dan iddialara "gerçekle bağdaşmayan iftiralar" yanıtı geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek , rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
Gökhan Böcek, babasının adaylık ücreti adı altında CHP genel merkezine 1 milyon euro teslim ettiğini söylerken, CHP'li Veli Ağbaba'nın seçim dönemi için bir otobüs talep ettiğini bunun da nakde çevrildiğini iddia etti.
Böcek, “Babam Muhittin Böcek, daha önce ‘Genel merkezin maddi istekleri olabilir yardımcı ol’ demişti. Veli Ağbaba'nın 1 milyon Euro istemesinin üzerine parayı CHP Genel Merkezi'ne götürdüm. Sırt çantasında götürdüğüm parayı Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim. Veli Ağbaba'ya ne için istendiğini sorduğumda, Özgür Özel’in talimatı olduğunu ve adaylık ücreti gibi düşünmemi söyledi.” dedi.
Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürerken, “CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü.” ifadelerini kullandı.
Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanladı.
Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliye edilmesini talep etti.
VELİ AĞBABA'DAN İDDİALARA YANIT
Gökhan Böcek iddialarına karşılık sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Veli Ağbaba, “Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.” ifadelerini kullandı.
“Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir.” diyen Ağbaba, Gökhan Böcek'le seçim dönemi ve sonrasında hiçbir irtibatı olmadığını, telefon numarasının dahi kayıtlı olmadığını söyledi. Kendisini sadece Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretinde tanıdığını ve Genel Merkez'e geldiğini iddia ettiği tarihlerde hiçbir giriş-çıkış kaydı bulunmadığını belirtti.
Ağbaba paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, “parça parça ondan bundan” topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir.
Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.
Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm."