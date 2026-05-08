Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek'ten "Babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim" iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek 'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek , rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.



Gökhan Böcek, babasının adaylık ücreti adı altında CHP genel merkezine 1 milyon euro teslim ettiğini söylerken, CHP'li Veli Ağbaba'nın seçim dönemi için bir otobüs talep ettiğini bunun da nakde çevrildiğini iddia etti.



Böcek, “Babam Muhittin Böcek, daha önce ‘Genel merkezin maddi istekleri olabilir yardımcı ol’ demişti. Veli Ağbaba'nın 1 milyon Euro istemesinin üzerine parayı CHP Genel Merkezi'ne götürdüm. Sırt çantasında götürdüğüm parayı Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim. Veli Ağbaba'ya ne için istendiğini sorduğumda, Özgür Özel’in talimatı olduğunu ve adaylık ücreti gibi düşünmemi söyledi.” dedi.



Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürerken, “CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü.” ifadelerini kullandı.

Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanladı.



Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliye edilmesini talep etti.