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Etkinlik kurabiyesi 13 öğrenciyi hastanelik etti

Bursa'da bir etkinlik için evden getirilen kek ve kurabiyelerden yiyen 13 öğrenci hastanelik oldu.

Etkinlik kurabiyesi 13 öğrenciyi hastanelik etti

'nın İnegöl ilçesinde 13 ortaokul öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi.

Öğrenciler, kek, kurabiye gibi yiyecekleri birbirine ikram etti. Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü.

Etkinlik kurabiyesi 13 öğrenciyi hastanelik etti - 1

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla 13 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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