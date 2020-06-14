Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birisi Turuncu Liste'de

İçişleri Bakanlığı, Faraşin Bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'daki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Turuncu Liste'de yer alan Ekrem İptaş olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı 14.06.2020 - 10:54

Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birisi Turuncu Liste'de

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