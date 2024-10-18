Etlerin çürüyüp koktuğu kasap dükkanını belediye temizledi

Aydın Efeler Belediyesi, ilçede sahipleri tarafından kapatılıp terk edilen bir kasap dükkanında çürüyen etleri alıp, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etlerin çürüyüp koktuğu kasap dükkanını belediye temizledi

Yaklaşık 5 ay önce işletmecilerin dükkanı aniden kapatıp ortadan kaybolmasıyla, içeride kalan etler çürümeye başlayarak mahallede kötü kokuların yayılmasına neden oldu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, dükkanında detaylı inceleme başlattı. Çürümüş etler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak biyolojik atık merkezinde imha edildi.

Etlerin çürüyüp koktuğu kasap dükkanını belediye temizledi - 1


Belediye ekipleri, söz konusu işletmede özel maske ve koruyucu giysiler giyerek kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, çevrede oluşan olumsuz kokuların tamamen giderilmesi için ekstra önlemler aldı.

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