Etlerin çürüyüp koktuğu kasap dükkanını belediye temizledi
Aydın Efeler Belediyesi, ilçede sahipleri tarafından kapatılıp terk edilen bir kasap dükkanında çürüyen etleri alıp, temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 5 ay önce işletmecilerin dükkanı aniden kapatıp ortadan kaybolmasıyla, içeride kalan etler çürümeye başlayarak mahallede kötü kokuların yayılmasına neden oldu.
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, kasap dükkanında detaylı inceleme başlattı. Çürümüş etler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak biyolojik atık merkezinde imha edildi.
Belediye ekipleri, söz konusu işletmede özel maske ve koruyucu giysiler giyerek kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, çevrede oluşan olumsuz kokuların tamamen giderilmesi için ekstra önlemler aldı.
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