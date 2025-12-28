Etna uyandı. Lavlar 400 metreye yükseldi

İtalya'nın Sicilya adasında Etna alarmı verildi. Ağustos 2025'teki patlamasının ardından ilk kez hareketlenen yanardağdan yükselen yoğun kül bulutu, gökyüzünü kısa sürede kapladı. Gelişmenin ardından bölgede havacılık için en üst düzey uyarı devreye sokuldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna’nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bunun üzerine uzmanlar, uçuş güvenliği açısından risk anlamına gelen kırmızı seviye havacılık uyarısı yayımladı.

Ancak alarma rağmen Katanya Fontanarossa Havalimanı’nda uçuşların normal seyrindeydi. Kül yağışının artmaması halinde hava trafiğinde aksama beklenmiyor.

Sicilya adasının doğusunda bulunan Etna'nın yüksekliği 3 bin 300 metre. Yanardağ, 24 saat boyunca uzmanlar tarafından izleniyor.