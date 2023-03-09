Ette fiyat artışı durmuyor: Kıymanın kilosu 300 TL'ye dayandı

Ete yılbaşından bu yana yüzde 30'dan fazla zam geldi.
Kırmızı ette fiyatlar yılbaşından bu yana artıyor. Yılın ilk ayında her hafta 5 ila 10 lira gelen zamlar depremden sonra hızlandı.
Yaklaşık 2 buçuk ayda ete yüzde 30'dan fazla zam geldi. Zamlarla birlikte kıymanın kilosu 300 liraya dayandı.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ''Süt hayvancılığı para kazanmadırmadığı için inekler kesiliyor. Bunu aylar öncesinden söyledik, süt krizi eti de tetikler.'' açıklamasında bulundu.
Doğru, sözlerine şunları da ekledi:
''Bu gidiş ne kadar sürer o belli değil. İneklerin doğum yapması, yüzde 50'sinin erkek dana olması, kesim aşamasına gelmesi süre alacaktır.''
Hayvancılıkta şu anda şap virüsü endişesi yaşanıyor.
Hayvan kesimine şu an için engel olacak bir durum yok. Ancak üreticiler, yine de bu durumun fiyatları daha da artıracağını düşünüyor.
Doğru, ''Özellikle besi hayvanlarındaki kısıtlama, spekülatif de olsa etki edecektir. Bu yüzden et fiyatları biraz daha artacaktır.'' diye konuştu .
Öte yandan fiyatlardaki artış ithalatı gündeme getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edeceği iddia ediliyor.