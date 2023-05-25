EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) 160 sürekli işçi alımı yapacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılan açıklamada; "Şirketimiz taşra işyerlerimize 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 160 daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilrler." denildi.
EÜAŞ BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması
2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,
3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması
4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,
5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında olması.