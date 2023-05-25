EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) 160 sürekli işçi alımı yapacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları

EÜAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması



2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,



3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması



4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,



5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında olması.

