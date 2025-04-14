EÜAŞ sürekli işçi alımı ilanı: EÜAŞ sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

EÜAŞ sürekli işçi alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; "Adaylarda aranılan şartlar İş-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlanını gerçekleştirmeleri gerekmektedir, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

EÜAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması



2-İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,



3- Öncelikli olarak müracaat edenlerin öncelik belgelerinin bulunması



4- Sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,



5-18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında (36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.



6- Blanda belirtilen taleplerimiz düzeyinde karşılanacaktır.



Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.



Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava kabılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz." denildi.