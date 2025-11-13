EURO 2028 finali Wembley'de oynanacak
13.11.2025 01:41
AA
Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti’nin ortak ev sahipliği yapacağı EURO 2028'in açılış maçının Galler'de, final maçının ise Londra'da oynanacağı açıklandı.
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028), 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.
UEFA; EURO 2028 açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı. Duyuruda, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final maçının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.
Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta çekileceği açıklandı.