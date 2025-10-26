Eurofighter tedarikinde sona doğru

İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara’ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.



ANLAŞMA İMZALANABİLİR



Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV’nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye’ye gönderilecek.



İLK UÇAKLAR KATAR'DAN



Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak.

Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.



TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ



Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.

Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.



Eurofighter en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getiriyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR



Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.