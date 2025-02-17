Ev alma hayaliyle güvendiği şirket yüzünden hayatı altüst oldu: Canıma kıyacak duruma geldim

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Soydan (38), şu ifadeleri kullandı:

"Benim gayem çocuklarıma ev almaktı. Sosyal medya üzerinden bu şirket bana ulaştı ve devlet destekli olduklarını anlattılar. Ben de güvendim ve 3 sene önce onlar için kredi çekmeye başladım. Tarafıma güvenilir gayrimenkul sözleşmesi düzenleyip attılar.''

''750 BİN TL CİVARINDA ZARARIM VAR''

''Şirket danışmanları 'İstanbul'da, Ankara'da inşaatlarımız var' dedi. Bir süre sonra her yatırıma yüzde 5 kâr vaadi sundular, ben de kâr için düzenli kredi çekip verdim. 1 yıl boyunca vaat ettikleri kârı ödediler, güven sağladılar. 1 yıldan sonra ana paramı istediğimde, 'sizin paranız TL olarak değer kaybediyor, sizin paramızı dolara çevirelim öyle geri ödeyelim' dediler ama başka müşteriler getirmeyi şart koştular. Ben getirmedim ve ana paramı alamadım. Şu an benim 750 bin TL civarında zararım var. Borçlu olduğum bankalar icraya verdi ve çok mağdurum. Türkiye ve yurt dışı dahil 6 binden fazla benim gibi mağdur var.''

