Ev alma kavgası kanlı bitti: Dayısını bıçaklayarak öldürdü

Tokat'ta ev alma meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Ev alma kavgası kanlı bitti: Dayısını bıçaklayarak öldürdü

'ta Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde iddiaya göre, Ömer Y. (70), ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı kayınbiraderi Birol Gülbüz (50) ile karşılaştı.

FİYAT YÜKSELDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Birol Gülbüz’ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada, Birol Gülbüz’ün babasına saldırdığını gören oğlu Muhammet Ali Y. (34), bıçakla dayısına saldırarak ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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