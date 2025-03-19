Ev arkadaşı katilinin cezası belli oldu

Antalya'da geçen sene ev arkadaşını öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.



Ömür boyu hapsi istenen Süleyman Ege Sevil'in (29) Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Duruşmada taraflar ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü iddia eden sanık Sevil, geçmiş duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti.

"Kasten öldürme" suçuyla yargılanan Sevil, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tolga'nın gidecek hiçbir yeri yoktu, parası yoktu. Ben de evime aldım, yardım ettim. Suçlamaların hepsi yalan. Ben kendimi korudum. Yaptığım hareketten de pişmanım." dedi.

Tolga Taşkınel'in annesi Ayşe Yaman ise sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığı önce "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Eylemi tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle sanığın cezası 18 yıla düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki apartmanda 29 Eylül 2024 tarihinde meydana gelmişti. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., olaydan 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı.

Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı.



Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel, kurtarılamadı.



Polis, Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Ege Sevil tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.