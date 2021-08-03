Ev değil kenevir tarlası

Kocaeli’de polis, Derince ilçesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından E.O. isimli şahsın yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, çatı katında saksılar içine ekilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda, evin çatı kısmında saksılar içerisine ekilmiş 147 kök kenevir, 2,5 kilogram kullanıma hazır Hint keneviri, 200 gram Hint keneviri tohumu ve 14 adet 100 TL’lik sahte banknot bulundu.



Ekipler tarafından E.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.