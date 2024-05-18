"Ev eşyası satışı" vaadiyle mağdurları kandıran dolandırıcılara operasyon

İnternetten ulaştıklara mağdurlara "ev eşyası satışı" vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik Elazığ merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

"Ev eşyası satışı" vaadiyle mağdurları kandıran dolandırıcılara operasyon

Çeşitli internet siteleri üzerinden ulaştıkları mağdurlara ‘ev eşyası satışı’ vaadiyle yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmada, şüphelilerin Elazığ, Mersin, Adana, Artvin ve Ankara’da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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