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Ev görünümlü diş kliniğine baskın

Aydın'da polis, diş kliniği olarak işletilen bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, hijyenik olmayan koşullarda saklanan diş tedavisi malzemeleri ele geçirildi. 61 yaşındaki sahte dişçi de gözaltına alındı.

Ev görünümlü diş kliniğine baskın

Aydın'da bir evde ruhsatsız olarak diş kliniği işlettiği iddia edilen kişi  gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, son zamanlarda bir ikamete giren vatandaşlardan şüphelenerek araştırma ve inceleme başlattı.

Ev görünümlü diş kliniğine baskın - 1

Polis ekipleri Çarşı Mahallesi’nde evde ruhsatsız şekilde diş kliniği  işlettiği belirlenen 61 yaşındaki K.K.'ın adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada diş kliniğinde bulunması gereken kalıp malzemeleri, porselen diş takımları, köprü sökücü diş model mumları gibi çok sayıda aparat ele geçirildi.

Polis ekipleri ruhsatsız şekilde diş kliniği işleten şüpheli şahsı gözaltına alarak hakkında adli işlem başlattı.

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