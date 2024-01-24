Ev hanımları nasıl ve ne zaman emekli olacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, ev hanımları nasıl ve ne zaman emekli olacak?

Ev hanımları nasıl ve ne zaman emekli olacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi gündemde. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. İşte, hanımlarına emeklilikte son durum...

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.

ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ

TRT Haber'de yer alan habere göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken olabilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.

Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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