İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'un Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldığı görüldü.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.
Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan 3 itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.
Avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiliyle ilgili yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamıştı.