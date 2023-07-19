Ev içindeki kavgadan korkup camdan atladı

YENİDEN ATLAMAK İSTEDİ



Çocuk, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi.



Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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