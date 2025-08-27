Ev sahibi anne ve kızına kiracıdan biber gazlı saldırı: Hastanelik oldular
Tekirdağ'da kiracısının biber gazlı saldırısına uğrayan anne ve kızı hastanelik oldu. Kiracı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
Tekirdağ Çorlu'da ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkması yönünde kiracısı M.K.'ye uyarılarda bulundu.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anne ve kızına biber gazıyla saldırdı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KİRACI GÖZALTINA ALINDI
M.K. ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ev Sahibi
- Kiracı
- Tekirdağ