Ev sahibi ile kiracı arasında tekmeli yumruklu kavga

Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı.



Sözlü tartışma sırasında küfür edilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.



Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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