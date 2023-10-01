Ev sahibi ile oğlundan, fiyatta anlaşamadıkları kiracıya dayak

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”



Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.



2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., “Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.