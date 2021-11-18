Ev sahibi ile tartışan yabancı uyruklu kişiler, iki evi ateşe verdi

Yangın, saat 06.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre gecekondu sahibi ile kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Sabah saatlerinde gecekonduların bulunduğu alana gelen iki kişi yanlarında getirdikleri yanıcı maddeler ile iki gecekonduyu ateşe verdi.



PATLAMALAR YAŞANDI



Yangın sırasında gecekonduda yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı, "Komşumun gecekondusunu yaktılar. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı. İki kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar” dedi.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.