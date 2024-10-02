Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde ev sahibi kadın, tartıştığı kiracısı kadını bıçakla yaraladı. Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti

'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi 1'inci Sokak'ta kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında iddiaya göre evden çıkma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Ş.Ö.'yü kolundan ve sırtından bıçakladı.

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A.'yı ikametinde gözaltına aldı.

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