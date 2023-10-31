Ev sahibi, kiracısını soydu

Bir süre ev sahibi ile sohbet eden Seyhan ile erkek arkadaşı, kirayı ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine çift, yüklü miktarda döviz çıkarıp, ev sahibinin görmesini sağladı ve ödemeyi yaptı.



Çift, daha sonra dışarıya çıkacaklarını belirtti. Bunun üzerine Ayşegül K., evden ayrıldı. Bir süre sonra çift, dışarı çıktı. Dışarıdaki çiftin cep telefonuna, güvenlik kamerası programından ''Evinize biri girdi'' bildirimi geldi.



Çift, görüntülerden evlerine Ayşegül K.'nin girdiğini ve hırsızlık yaptığını gördü. Seyhan'ın ihbarı sonrası Ayşegül K., Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



İfadesinde, kapıyı ''maymuncuk'' diye tabir edilen anahtar ile açtığını itiraf eden şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ayşegül K.'nin toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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