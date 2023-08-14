Ev sahibi kirayı 4 kattan fazla artırınca parka taşındılar

İzmir'de oturdukları evi satın alan kişinin 1500 lira olan kirayı 7 bin liraya çıkarmak istemesine direnen, 1 yıllık dava sürecinin ardından evi boşaltmak zorunda kalan iki çocuklu aile, parka serdikleri battaniyenin üzerinde günlerini geçiriyor.



Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 2+1 dairede yaklaşık 2 yıldır kiracı olarak oturan ve 1500 lira kira veren iki çocuklu Begüm ve Mehmet Tıraş çifti, yeni ev sahibinin 7 bin lira kira teklifini kabul etmedi.



Daha önceki ev sahibiyle olan kontratlarını gösterip 1500 lira olan kiraya yüzde 25 zam yapmayı öneren Tıraş ailesinin teklifini kabul etmeyen ev sahibi, 1500 lira olarak verilmek istenen kirayı da almadı.

TAHLİYE KARARI



Yaklaşık 1 yıl kira ödenmediğini gerekçe göstererek mahkemeye başvuran ev sahibinin başvurusu üzerine tahliye kararı verildi. Tıraş ailesi, 4 yaşındaki kızları ve 2 yaşındaki oğullarıyla temmuz ayında evden çıkarıldı.



Tanıdıkları ve çevredekilerin yardımıyla bir süre barınma ihtiyaçlarını gideren ve 1 aydır bütçelerine göre ev bulamayan Tıraş ailesi, son 10 gündür Şehit Üsteğmen Yunus Keskin Parkı'na serdikleri battaniyenin üzerinde yaşamını sürdürüyor.



Yemeklerini de küçük tüpleriyle parkta yapan aile, yetkililerden kendi bütçelerine uygun bir ev ve iş istiyor.



"SAHİP ÇIKAN YOK"



Eşinin gündelik işlerde çalıştığını, kendisinin de çocuklara bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını anlatan Begüm Tıraş, yeni ev sahibine yüzde 25 zam yapıp devam etme teklifinde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.