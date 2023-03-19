Ev sahibi kirayı 6 katına çıkardı: Gözaltına alınan ev sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana'da kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Seyhan ilçesinde kira bedelini fahiş fiyatta arttırdığı şikayeti üzerine dün gözaltına alınan Emin Ç. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu tamamlanan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynur K. (60), İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce kiraladığı evin kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek isteyen Emin Ç. ile anlaşmaya varamayınca durumu polise bildirmiş, şikayet üzerine ev sahibi gözaltına alınmıştı.