Ev sahibi olmak isterken dolandıcıların tuzağına düşüyordu

Yeni Mahallede, taksicilik yapan Hasan Kuvat, ev sahibi olmak için internette araştırma yaparken bir sayfaya denk geldi. Sayfanın ev başvurusu aldığını ve profesyonel olarak hizmet verdiğini gören Kuvat, başvurmaya karara verdi.

29 bin 200 lira başvuru ücretini yatırmaya karar veren Kuvat'ın bu durumunu gören arkadaşları erken karar vermemesini istedi. Bunun üzerine detaylı araştırma yapan Kuvat, böyle bir hizmetin olmadığını görünce dolandırıcı olduklarını anlayarak vazgeçti.



Arkadaşlarının uyarısı sonrası vazgeçen Kuvay, "Ev sahibi olmak için müracaat etmek istedim. Başvuru ücreti olarak 29 bin 200 lira istediler. Bunun üzerine arkadaşlarıma durumu anlatınca böyle bir durumun olmadığını sormamı ve erken karar vermememi istediler. Bende bu durumdan şüphelenince detaylı araştırdım ve böyle bir durum olmadığını gördüm. Para yatırmak için de şahıs ibanı verdikleri için vazgeçtim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şikayetçi olmayı düşünüyorum." dedi.