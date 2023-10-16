Ev sahibi, tartıştığı kiracısının damadını vurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak, yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak, görüşmeyi sonlandırdı.

Kiracı, bu sefer de damadı S.K.'yi arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine damat, ev sahibini arayarak tepki gösterdi.

S.K. daha sonra kayınvalidesinin yanına gitti. Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi.

Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, S.K.'ye üç el ateş etti.

Kurşunlar, damadın her iki bacağına isabet etti.

Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, damat yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan damat, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

