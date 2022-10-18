Ev sahibi yaşlı çifti sokağa attı

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki Doğan çifti 3 yıldır kirada oturdukları evden yaka paça atıldı.
İddiaya göre, ev sahipleri oturdukları evi başkasına sattı. Evi alan kişi ise kendilerinden çıkmalarını istedi.
EV SAHİBİ KİLİDİ DEĞİŞTİRİNCE YAŞLI ÇİFT EVE GİREMEDİ
Yaşlı çift ev bakmak için dışarı çıktığı esnada ev sahibi, yaşlı çiftten habersiz sattığı eve çilingir çağırarak kapının kilidini değiştirdi.
Eve döndüklerinde kapıda kalan yaşlı çift şaşkınlık yaşadı.
Olayın farkına varan çift komşularından yardım istedi. Polis ekipleri çifti dışarıda bırakmayarak sahip çıktı.