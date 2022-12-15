Ev sahibinden kiracıya baca borusundan müzik eziyeti

Bursa’nın İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'ndeki 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Nusret Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B.'nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

BACA BORUSUNU DELİP MÜZİK DİNLETTİ

Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi, baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti.



Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile kayda aldı.

Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı.



Kiracı Durmaz, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.



''ZORBALIKLA BU İŞLER OLMAZ''



2 yıldır bu evde yaşadıklarını anlatan Durmaz, ''Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.