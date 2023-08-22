Ev sahibinden kiracıya baltalı saldırı

Güvenli bir alana geçen ekipler, havaya uyarı ateşi açtıktan sonra şüphelinin elinden tüfeği aldı.



F.B. ile P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tabanca, balta ve satır ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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