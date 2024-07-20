Ev sahibine kiracı şoku: 250 bin liralık zarar verdi

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Fevzi Vatansever, "Biz buranın toprak sahibiyiz. Aynı zamanda da ben bu binanın yöneticisiyim. Benim bildiğim kadarıyla kiracıyla ev sahibi arasında girdikleri günden bu yana kendi aralarında ödenmeyen kiralardan sebep bir itiraz söz konusu olduğu duyumunu almıştık. Zannediyorum ciddi bir miktarda da kira borcu var diye düşünüyoruz. Kiracı, mahkemesi olduğu için evi değiştiremeyeceği bahanesini söylemiş. Yaklaşık 20 gün önce bu evden Irak asıllı 3-4 kişinin eşyaları taşıdıklarını gördüğümde müdahale ettim. Kiracının nerede olduğunu sordum. Onlar da bana dediler ki Türkiye'de değil şu anda Irak'ta kalıyor. Biz de onun arkadaşlarıyız, akrabalarıyız gibi bir şeyler söylediler. Şüphelendim. Hırsızlık mıdır? Yoksa gerçekten taşınıyor mu? Buradaki kiracının telefonunu aradığımda ona ulaşamadım. Eşyaları da minibüsle üç günde ancak taşıdılar. Ondan sonra da buradaki mal sahibini aradım. Onlar da geldiler çilingir çağırıp eve girdiler. Evin bu şekilde olduğunu gördüler. 250 bin lira zarar olduğu söyleniyor" dedi.



Daire sahibi çilingir yardımı ile girdiği evinin halini gördüğünde şaşkına dönerken 250 bin lira değerinde zarar oluşan evin haliyse kameraya yansıdı.