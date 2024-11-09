Ev sahibini tabancayla yaralayan firma sahibi gözaltına alındı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi.

Sokaktaki dairede ikamet eden Özay Ç. (49), evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı.

Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi.

Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjör ustası Harun R. (24) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti.

Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki aracın camına da isabet etti.

Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



ŞÜPHELİ TESLİM OLDU



Harun R. ifadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik, ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak hakaret içeren sözler söyledi.

Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada ben de kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim.

Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum." dediği öğrenildi.

Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.