Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Bekirdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre İbrahim Baykal'a ait evde kalan kiracı bir süredir kirasını ödemeyince, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi.



Eve de uğramayan, eşyalarını da almayan kiracının akşam eve geldiği ve daireyi ateşe verdiği iddia edildi. Yangını fark eden bir taksi şoförü ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına aldı.



"PERDEYİ YAKIP KAÇTILAR"



Kiracılarının 3 aydır eve gelmediğini, kira da ödemediğini söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "3 aydan beri eve gelmiyorlar. Bugün eşyaları alacaktı almadı, dün alacaktı almadı. Bu akşam da geldiler evi yaktılar, kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesine kalktım. Balkondan baktım, dışarıya koydukları kendi eşyalarını yakmaya çalışıyorlar. Onu yakamadılar, perdeyi tutuşturdular. Ben aşağıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu.