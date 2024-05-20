Ev sahibinin ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ev sahibinin ulaşamadığı bir kişi evin ölü bulundu.

Ev sahibinin ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu

Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi 6. Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında oturan Ali Durmuş Tok’a (58) ulaşamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisle eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Tok’un cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatının ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tok’un Gazipaşa’da kimsesinin olmadığı kaydedildi. Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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