Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları devam ediyor.

Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı.



Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.



Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.

