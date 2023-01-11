Ev sahiplerinden kiracılara akıl almaz banka oyunu

Konut kiralarının artışıyla birlikte, mevcut kira tutarı düşük kalan ev sahipleri, yasal artış oranınıdan daha fazla para kazanabilmek için akıl almaz bir yöneteme başvurduğu ortaya çıktı.

Kiracılarını evden çıkartıp yeni kiracıdan yüksek ücret almak isteyen ev sahipleri, önce sözleşmede belirtilen banka hesabını kapatıyor, ardından kirayı alamadığını ileri sürerek kiracısı hakkında icra takibi başlatıyor.

Ödemesi bankadan geri dönen kiracı ise eğer tebligat gelmesine karşın harekete geçmez ise evden çıkartılmakla karşı karşıya kalıyor.

ÖDEME YAPILMAZSA ÇIKARABİLİR

Antalya'da bu tip davaların açıldığını belirten Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Şafak Baysal, ödeme yapılmadığında ev sahibi tarafından çıkarmak için bir sebep olduğunu vurguladı.

"Ödeyen kiracı ev sahibi kira sözleşmesinde belirttiği IBAN'ı kapatınca PTT aracılığıyla önce adresine para yollayanabilir" diyen Baysal, "Eğer baktık ki iade dönüyor ve yine parayı almıyorsa o zaman sözleşmemizle ve PTT evraklarıyla beraber Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup kira yerinin tespiti için dava açıyoruz" diye konuştu.

Ödeme yapıldığı durumda ev sahiplerinin 'Kiracıyı çıkartırım' gibi durumlarının bertaraf edildiğini dile getirdi.

"İTİRAZ ETMEZLERSE HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞERLER"

Hukukta süre ve yaptırımların önemli olduğuna dikkat çeken Baysal, kiracıların 'bir şey olmaz' düşüncesine kapılmaması gerektiğini vurguladı. İcra takibi başlatıldığı anda süre geçmeden itiraz edilmesi gerektiğinin altını çizen Baysal, Süreci kaçırsa da başvuracağı herhangi bir durum söz konusu olmayacağını nedeniyle haklıyken, bu sefer elinde hiçbir donesi olmadığından haksız konuma düşüyor. Burada hani kiracının yapması gereken şey, ellerine gelen o tebligatın takibini yapmak” diye konuştu.

"İCRA TAKİBİ ARTMAYA BAŞLADI"

Baysal, ev sahibi ve kiracılar arasında bu konudan dolayı icra takiplerinin arttığını da belirterek, “Bunun için açılmış icra takipleri var ve artmaya başladı. Bu ev sahiplerinin ‘ben ödememi alamıyorum, kişi de ödememi bana yapmıyor. Çıksın olarak' icra takibi başlatıyorlar. Buna ilişkin, kiracıların da başvurmuş oldukları davalar da bir yandan açılmakta” ifadelerini kullandı.



