Ev sahiplerinden kiracılara "tahliye taahhüdü" zorunluluğu

"AVUKAT KİRACI TAHLİYE TAAHHÜDÜ İMZALADI"



Mert, iki ilginç örneği kısa süre önce yaşadığını belirterek, “Bir öğretmen çift geldi, her şeyde anlaşıldı. Tahliye taahhüdü vermek istemedi ve işlemlerin tamamı iptal edildi. Kiracı ev sahibinin isteğine göre kirayı artırıp ya da kendisini istediği zaman çıkarabileceği düşüncesinde. Mülk sahibi ise 'Kiracıyla sorun yaşarsam çıkaramam' diye düşünüyor. Avukat kiracımız da var, tahliye taahhüdü imzaladı." ifadelerini kullandı.



"1500 LİRAYA OTURAN KİRACILAR VAR"



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, Antalya'da en düşük kiranın 10 bin liradan başladığını söyledi.



Özellikle öğrencilerin kente gelişiyle kira sorununun içinden çıkılmaz hale geldiğini belirten Tükenmez, hazine arazilerinin toplu konutlara açılmasıyla yapı arzı sorununun çözülebileceğini dile getirdi.



Tahliye taahhütnamesiyle ilgili bir mecburiyetin olduğunu belirten Tükenmez, “Kiracılar mecburen imzalıyor. Orada bir sıkıntı var elbette. En düşük kira 10 bin lirayken 1500 liraya oturan kiracılar var. Mülk sahipleri de hukuki yollara gidiyor. Mülk sahipleri tahliye taahhüdü olmadan kiraya vermiyor." diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



Mülk sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda tahliye taahhüdünün işleme alınması için mahkemeye başvuruluyor. Kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıklarında dosya yoğunluğu nedeniyle yapılan başvurulara mahkeme için verilen gün süresi 1-2 yıla kadar uzadı.