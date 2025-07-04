Ev sahiplerine rayiç bedel şoku

Rayiç bedeller yeniden hesaplandı.



Bazı cadde ve sokaklarda 10 kat artış oldu. Yeni yılla birlikte hem emlak vergilerine hem tapu harçlarına zam göründü.



Rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yeni metrekare fiyatları tartışma yarattı.

Bu değişiklik sadece ev sahiplerini değil, yeni ev alacakları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcıdan alınan tapu harcında da ciddi bir yükselme olacak.

RAYİÇ BEDEL NEDİR?

Rayiç bedel, alınacak veya satılacak ev, arsa, taşıt veya taşınmaz malların piyasada olan değerini ifade etmek için kullanılır.