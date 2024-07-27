Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ev taşlama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan 28 yaşındaki Müslüm Yanık ile 25 yaşındaki E.Ç. arasında evini taşladığı için tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. evindeki pompalı tüfeği alarak Müslüm Yanık’a ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Müslüm Yanık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgada M.A. ve E.Ç. isimli iki kişi yaralandı.

GÖZALTILAR VAR

Olayı gerçekleştiren şüpheli ve kavgaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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