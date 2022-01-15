Ev temizliği için çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunup cep telefonunu aldı

İstanbul Sultangazi'de eve temizlik için çağırdığı yabancı uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunan şüphelinin 15 yıla kadar hapsi istendi.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) mağdur B.K'ye (32) sosyal medya uygulaması olan IMO üzerinden ev temizliği yaptırmak amacıyla kendisini Emir diye tanıtarak ulaştı.

Temizlik için anlaştığı kadına, whatsapp üzerinden konum atan şüpheli, olay tarihi olan 1 Kasım 2021'de telefonla arayarak yol tarif etti. Mağdur tarif edilen yere gitti ve burada şüpheli Ö.E. mağduru karşılayarak bodrum kattaki bir ikamete indirdi.

Temizlik malzemelerini ve daireyi gösterdiği kadının üzerini giyinmek için müsaade istemesinden sonra da şüpheli Ö.E. odayı kapatıp cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nin göğsüne dayadı. B.K'den sesini çıkarmamasını isteyen şüpheli, kıyafetlerini de çıkarmasını söyledi.



OLAY SONRASI MARKETE SIĞINDI



İddianamede, Ö.E'nin mağdur kadını cinsel ilişkiye zorladığı ve sonrasında kadının montunun cebindeki telefonu alarak evden çıktığı anlatıldı.

Mağdur B.K'nin de evden çıkarak bir markete sığındığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden olayda kullanılan bıçak ile mağdurun cep telefonunun çıktığı belirtildi.



"İFTİRA" İDDİASINDA BULUNDU



Olay sonrası yakalanan şüpheli Ö. E. ifadesinde, mağdurun eşiyle inşaat işinde çalışırken karşılaştığını, içinde para bulunan cüzdanını aldığını, B.K'nin karakola gitmemesini söyleyip cüzdanını vereceğini söylemesi üzerine karakola gitmediğini, olay günü de Sultangazi'de görüştüklerini ve mağdurun telefonunu kendisini verdiğini belirterek parasını vermemek için kendisine iftira attığını öne sürdü.

TUTUKLANDI



Üzerinde çıkan çakı bıçağını ise inşaatta sebze meyve yerken kullandığını iddia eden şüpheli, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Kasım'da tutuklandı.



15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçuna ilişkin soruşturma halen devam ederken, "Konutta silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ö.E. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.