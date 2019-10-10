Ağrı'da 15 yaşındaki bir çocuk, yediği konserve turşudan zehirlenerek 50 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Ağustos ayında Yaşar ailesinin kızı Nisanur Yaşar, az miktarda yediği ev turşusu nedeniyle rahatsızlandı. Nisanur ertesi gün başlayan baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde bulanıklık gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Ağrı’da yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nisanur'un bilincinin açık olmasına rağmen solunumu olmadığından yoğun bakım doktorları tarafından çok ciddi bir süreç başlatıldı.

Konservelerde bulunan "Botulismus antioksidanı" nedeniyle zehirlendiği belirtilen ve solunum yolları felç olan Nisanur, boynunda açılmış olan delikten solunum desteği aldı.



Nisanur'un bir buçuk ay boyunca yoğun bakım servisinde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Hemşire ve doktorlar Nisanur için hayata yeniden hoş geldin pastası ile kutlama yaptı.

"EVDE YAPILAN TURŞULAR HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR"

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, çocuk yoğun bakım sorumlusu Dr. Nuri Alaçakır, “Ülkemizde çok ciddi yaşanan besin zehirlenmelerinin en ciddisini yaşadı Nisanur, bir kaç kaşık konserve sonrası hayati fonksiyonları riske girdi” dedi.



Dr. Adem Dursun ise, “Ülkemizde evde yapılan konserve turşularda zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Hijyen koşulları açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Paslanmış kapakların kesinlikle kullanılmaması ve konserve yapmadan önce kapların mutlaka çok iyi ısıtılması gerekiyor” dedi.



Okuluna gıda zehirlenmesinden dolayı başlayamayan ve taburcu olan lise 2. sınıf öğrencisi Nisanur Yaşar’ın şu andaki tek dileği Doğubayazıt’tayken müdahale için geç kalınan annesi Zinnet Yaşar’ın da kendisi gibi taburcu olması. Anne Zinnet Yaşar’ın ise hala yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.