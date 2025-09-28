Ev ve ahır alevlere teslim oldu

Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyü Düvenüzü Mahallesi’nde Şinasi D.'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı.

Köylülerin ihbarı sonrasında bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun çabaları sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki katlı ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.