Ev ve iş yerini kurşunlayan zanlılar yakalandı

Mehmet Akif Mahallesi'nde 10 ve 21 Şubat'ta, ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.



Bölgedeki 114 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ikamet adresine motosikletle gelen iki kişinin, iş yerine de yaya olarak gelen iki kişinin silahla ateş açtığını belirledi.



Saldırıların ardından kaçan şüphelileri yakalamak için özel harekat polisinin desteğiyle Kağıthane ve Pendik'te operasyonlar düzenlendi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER



Operasyonlarda 18 yaşından küçük zanlılar A.B, B.A. ve B.N. yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde bir ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.



İncelemelerin devamında, olaylara dahil olduğu tespit edilen B.F.Ç'nin ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildiği anlaşıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.