Ev ve samanlık küle döndü

İlçeye bağlı Özyurt köyünde Mehmet Koç’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.